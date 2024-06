Rodzina pożegna zmarłego żołnierza. Nowe ustalenia ws. śledztwa

Jak ustaliła Wirtualna Polska, ciało ujawnili żołnierze w związku z prowadzoną przez nich inwentaryzacją obiektów znajdujących się na terenie bazy. Z powodu wojny za naszą wschodnią granicą wojskowi postanowili sprawdzić, która część obiektów znajdujących się na terenie bazy wciąż nadaje się do użycia. Żołnierze weszli do obiektu, który nie był widoczny ani dostępny dla osób postronnych. Z uwagi na dłuższy czas nieużytkowania wejście do niego było zasłonięte krzakami. Był to bunkier pochodzący prawdopodobnie jeszcze z okresu przed II wojną światową. Tam znaleziono zwłoki w znacznym stopniu rozkładu.