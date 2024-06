Pogrzeb zabitego żołnierza. Przyjechał prezydent

Prezydent Duda zabrał głos

Na uroczystościach pogrzebowych zjawił się też prezydent Andrzej Duda. - Ludzie przyjechali z całej Polski, aby oddać hołd obrońcy granic. Popatrzcie na te twarz, popatrzcie głęboko. Każdy z was, młodzi przyjaciele, ma w swoim życiu swoje Westerplatte (nawiązanie do słów Jana Pawła II - przyp. red.). Tu spoczywa żołnierz polski z powołania, z wychowania, z mazowieckiej ziemi. [...]. To było i jest jego Westerplatte. Do końca wykonywał swoje zadanie - powiedział prezydent.