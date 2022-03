Wstępne wyliczenia. Polska informuje KE o częściowych kosztach pomocy uchodźcom

Wstępnie szacunkowe koszty, o których poinformowała Polska – jak wynika z ustaleń PAP - to zakwaterowanie i podstawowe potrzeby uchodźców (1,6 mld euro) oraz działania preintegracyjne (prawie 200 mln euro). Z kolei koszty transport uchodźców (do i przez Polskę) oraz pomocy humanitarnej dla Ukrainy szacuje się wstępnie na prawie 300 mln euro. Koszty zakupu sprzętu oszacowano na ok. 80 mln euro.