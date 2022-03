"Rozdwojenie jaźni" Brytyjczyków w sprawie Ukrainy. Złość na Wyspach

- Kontrole bezpieczeństwa i biometryczne są podstawową częścią naszego procesu zatwierdzania wiz. Będzie to kontynuowane, podobnie było w przypadku ewakuacji ludzi z Afganistanu. Ma to zasadnicze znaczenie ze względu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom brytyjskim. Musimy się upewnić, że pomagamy tym, którzy znaleźli się w prawdziwej potrzebie, zwłaszcza że wojska ukraińskie infiltruje teraz Ukrainę. Raporty wywiadowcze stwierdzają również obecność grup i organizacji ekstremistycznych, którzy zagrażają nie tylko regionowi, ale również naszej ojczyźnie. Wiemy nazbyt dobrze, do czego zdolna jest Rosja, również na naszej ziemi, co potwierdził atak w Salisbury.