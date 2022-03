To był Polak. Straszna śmierć maszynisty w Wielkiej Brytanii

Służby ratunkowe zostały wezwane na stację West Worthing w hrabstwie Sussex około godziny 21 we wtorek 1 lutego po tym, jak na torach znaleziono ciało mężczyzny. Southern Rail potwierdził, że był to maszynista zatrudniony przez tego operatora. Brytyjska policja transportowa poinformowała, że śmierć została sklasyfikowana jako "niepodejrzana". Maszynista miał wysiąść ze swojej kabiny, zanim przez stację przejechał pociąg ekspresowy. Tuż przed godziną 21 miało dojść do śmiertelnego potrącenia.