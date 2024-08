WSJ: Rosja wycofuje jednostki z Ukrainy w odpowiedzi na atak na obwód kurski

Gazeta podkreśla przy tym, że jest to pierwszy sygnał o tym, iż inwazja ukraińska zmusza Moskwę do przeorganizowania własnych sił. Jednocześnie nie jest powiedziane, o ilu rosyjskich jednostkach mowa, "USA nadal próbuje to ustalić". Jednak zdaniem rzecznika ukraińskiej armii Dmytro Łychowyja, była to "stosunkowo niewielka" liczba jednostek.