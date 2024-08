Atak Ukrainy w obwodzie kurskim. Jak odpowie Putin? Ekspert o dwóch opcjach

- Jedna to wyparcie wojsk ukraińskich z obszaru, który zajęli Ukraińcy po wejściu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Druga to prawdopodobne, zmasowane uderzenie z powietrza na cele w Ukrainie. Mogą być to duże miasta: Kijów, Charków, Lwów, Odessa, Sumy. Kreml będzie zapewne mówił, że skoro Kijów dokonał aktu terroru, więc Rosja może odpowiedzieć atakiem bombowym - mówi Wirtualnej Polsce płk rez. Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.