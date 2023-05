Wrze w bałkańskim kotle. "Tykająca bomba, karty rozdają Rosjanie"

"Eskalacja jest bardzo wysoka"

Prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że "we wszystko, co dzieje się na tamtym obszarze, w taki czy inny sposób zaangażowana jest Federacja Rosyjska". - Nie ma co do tego wątpliwości - dodaje.