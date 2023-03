Prezydent Serbii: Nie uznamy Kosowa. "Mogą zapomnieć o ONZ"

- Ludzie powinni wiedzieć, że nie przyszłoby mi do głowy podpisywać kapitulacji Serbii. Nikt nie powinien mi mówić, jaki jest plan. Znam go lepiej niż inni. Nikt w tym kraju nie wie lepiej niż ja, brałem udział w 300 negocjacjach, a to więcej niż wszyscy inni razem wzięci. Znam każdy szczegół - oświadczyć Vucic, podkreślając, że nie przewiduje kapitulacji. Co więcej, Serbia nie zamierza milczeć w kwestii wejścia Republiki Kosowa do ONZ.