Gorąco w "bałkańskim kotle". "Rosjanie z takiej sytuacji mogą się tylko cieszyć"

Jak podkreśla, "rosyjskie ośrodki propagandowe w skonsolidowany sposób nagłaśniały przekaz dezinformacyjny kreujący zafałszowany obraz rzeczywistości, zgodnie z którym to Kosowo rzekomo przygotowuje się do zaatakowania Serbii". - Popularyzowano również materiały wskazujące na to, iż kosowskie służby rzekomo przygotowują się do eksterminacji etnicznie serbskiej części ludności północnego Kosowa - dodaje.