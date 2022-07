Niespokojnie w Serbii i Kosowie. Jest oświadczenie policji

Co to oznacza? Każdy, kto posiada tylko dowód osobisty wydany przez Republikę Serbii, otrzyma "dokument wjazdu/wyjazdu" przy wjeździe do Kosowa - ogłosił rząd Kosowa w piątek. Ponadto przewiduje się, że wszyscy, którzy jeżdżą samochodami z serbskimi tablicami rejestracyjnymi, powinni je wymienić na kosowskie.