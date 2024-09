Wrocław może już odetchnąć? Były prezydent miasta ostrzega: "Trzeba być bardzo czujnym"

- Obserwuję to, co się dzieje we Wrocławiu, i widzę bardzo wysoki poziom emocji. Teraz dopiero też można zaobserwować, jak ważne były inwestycje, czyli zbiornik w Raciborzu i przebudowa Wrocławskiego Węzła Wodnego. To były wielomiliardowe inwestycje, które dokonały się m.in. dzięki uporowi prof. Janusza Zalewskiego. W 1997 roku był wojewodą, a potem był inicjatorem programu Odra 2006. Przepustowość Wrocławskiego Węzła Wodnego zwiększono o 50 proc., a Racibórz był w stanie zatrzymać to, co przyszło z Czech - mówi Wirtualnej Polsce były wieloletni prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.