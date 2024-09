"Wielka woda 2". Czy Wrocław jest gotowy na kolejną powódź?

Ale jak ktoś teraz opowiada o takim stanie wojennym, to wychodzi, że każdy w stanie wojennym rzucał kamieniami w ZOMO i milicję. A jak się opowiada o powodzi tysiąclecia, to każdy tu we Wrocławiu worki nosił. Nie ma jednak nic złego w tym, że taka legenda funkcjonuje, bo to już ludzi potrafi jednoczyć i pchnąć do działania.