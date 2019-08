Wraca sprawa tłumaczki Donalda Tuska. "To polityczna pokazówka"

Sąd Okręgowy w Warszawie 25 listopada rozpatrzy zażalenie ws. zwolnienia z tajemnicy służbowej Magdaleny Fitas-Dukaczewskiej, tłumaczki Donalda Tuska, która uczestniczyła m.in. w rozmowach z Władimirem Putinem po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Kobieta uważa, że to element kampanii politycznej przed jesiennymi wyborami.

Kobieta otrzymała wiadomość o kolejnym postanowieniu prokuratury 23 lipca, jednak miała zaplanowaną podróż do USA. - Jeszcze przed wylotem zdążyłam wysłać pismo do prokuratury, że w dniach 23 lipca-15 sierpnia przebywam na zaplanowanym od czterech miesięcy urlopie za granicą i nie mam możliwości odbioru korespondencji. Do pisma dołączyłam kopię biletów - tłumaczy.

Po powrocie z urlopu Fitas-Dukaczewska nie otrzymała awiza przypominającego, a list został zwrócony do prokuratury po dwóch tygodniach. - Mój pełnomocnik zwrócił się o ponowne przesłanie mi postanowienia, bym mogła się do niego ustosunkować. Dziś prokuratura uznała, że to pierwotne postanowienie zostało do mnie prawidłowo doręczone. Pozbawiono mnie w ten sposób prawa do złożenia zażalenia - wyjaśnia tłumaczka.