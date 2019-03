Magdalena Fitas-Dukaczewska: wolałabym dawać korepetycje, niż pracować na rzecz "dobrej zmiany"

Tłumaczyła rozmowę Donalda Tuska z Władimirem Putinem po katastrofie smoleńskiej. Jej klientami byli też inni premierzy i prezydenci. W rozmowie z "Dużym Formatem" Magdalena Fitas-Dukaczewska zdradza kulisy swojej pracy. Deklaruje też, że nie chce mieć nic wspólnego z obecną władzą.

Nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy w Smoleńsku był rosyjski tłumacz. Podkreśliła, że nie chce też komentować tego, co zobaczyła na miejscu katastrofy. - To było miejsce, gdzie znajdowały się ciała moich znajomych i przyjaciół... - mówiła.

Nie pracuje z tymi, z którymi się nie zgadza

Inaczej mówi o dzisiejszym Prawie i Sprawiedliwości. Wspomina, że dzień przed objęciem przez Andrzeja Dudę urzędu, oddała swoją przepustkę do kancelarii. - Nie chciałam mieć nic wspólnego z obecną władzą (...) Lata 2005-2007 to PiS light w porównaniu z tym, co robi teraz. (...) Nawet gdybym nie miała żadnego klienta do tłumaczenia to wolałabym dawać korepetycje, niż pracować na rzecz "dobrej zmiany" - podkreśliła.