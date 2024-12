Wojewoda prosi o zdjęcia ukraińskich grobów. Wiemy w jakim celu

Jeszcze do 20 grudnia samorządowcy mają czas na dostarczenie listy i zdjęć grobów Ukraińców pochowanych na cmentarzach na terenie województwa lubelskiego. Poprosił ich o to wojewoda Krzysztof Komorski. Chodzi zarówno o groby wojenne, jak i cywilne pochówki Ukraińców z lat 1914-1920 oraz 1939-1956 . A także groby symboliczne, pomniki i inne miejsca pamięci (np. tablice) odnoszące się do Ukraińców lub ukraińskich organizacji militarnych.

Nie należy zaś wspominać o Ukraińcach służących w Armii Czerwonej poległych w latach 1939-1945 oraz Polakach zamordowanych przez Ukraińców w latach 40. XX wieku. A to dlatego, że urzędnicy wprost przyznają, po co zbierają informacje i zdjęcia grobów. Chodzi o to, że "trwają prace przygotowawcze do kolejnej tury polsko-ukraińskich rozmów na temat uregulowania kwestii prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych w Ukrainie" - dowiedziała się Wirtualna Polska.