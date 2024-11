Miał być przełom ws. Wołynia. Jasna odpowiedź z Ukrainy

37-letnia Karolina Romanowska, składając wniosek do władz, napisała również do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zwróciła się do ukraińskiego Instytutu Narodowej Pamięci, który poparł jej starania. W mediach przekonywała, że choć jej wniosek ma charakter prywatny, to spełnia wymogi prawa ukraińskiego. Chodziło o wskazanie lokalizacji szczątków ofiar, ponadto jedna z ukraińskich specjalistycznych firm archeologicznych zgodziła się dokonać otwarcia mogiły.