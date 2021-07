Włodzimierz Czarzasty gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Porozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach minionych dni, czyli m.in. o tym, czy Komisja Europejska odbierze Polsce środki unijne. KE wezwała rząd do wprowadzenia w życie postanowień TSUE ws. środków tymczasowych, dotyczących zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polskie władze mają na to czas do 16 sierpnia. W przypadku braku działań w tym kierunku, Polsce grozić będą kary finansowe.