Wideo Najnowsze Przejdź na Koronawirus informacje Koronawirus mapa Polska Świat Społeczeństwo Polityka Innowacje Śląsk Kraków Wideo Najnowsze nepotyzm + 2 PiSspołki skarbu państwa Michał Wróblewski Dzisiaj, 20-07-2021 16:23 Lista "tłustych kotów" PiS. PSL uderza w działaczy Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński zapowiedział walkę z nepotyzmem we własnej partii. PSL postanowiło "pomóc" prezesowi PiS - formacja Władysława Kosiniaka-Kamysza opublikowała listę nazwisk 357 działaczy PiS, którzy zostali zatrudnieni na intratnych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa. Share Jarosław Kaczyński krytykuje nepotyzm w PiS Źródło: EASTNEWS , Fot: EASTNEWS - System obsadzania przez PiS "swoimi" spółek Skarbu Państwa oraz spółek córek osiągnął patologiczne rozmiary. Właściwie trudno znaleźć spółkę lub spółkę podległą, by nie było w niej działacza PiS, współpracownika partii rządzącej, byłego lub obecnego radnego czy też byłych parlamentarzystów - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik PSL Miłosz Motyka. To właśnie ten polityk odpowiadał za słynną akcję #SamiSwoi, czyli publikację listy działaczy PiS, którzy dorobili się fortun na rządach partii Jarosława Kaczyńskiego. Dziś temat nepotyzmu w PiS jest równie - a może jeszcze bardziej - głośny. Ogólnopolskiego wydźwięku nadał mu sam… prezes PiS, który działaczy swoich partii nazwał "tłustymi kotami". PSL przygotował listę takich "tłustych kotów": działaczy PiS zatrudnionych w konkretnych spółkach i instytucjach podległych partii rządzącej. Listę publikujemy w całości i w wersji przedstawionej przez PSL. 1. Tomasz Hinc - działacz PiS - Grupa Azoty 2. Mariusz Grab - działacz PiS - Grupa Azoty 3. Grzegorz Kądzielawski - działacz PiS - Grupa Azoty 4. Bartłomiej Litwińczuk - Team Z. Ziobro - Grupa Azoty 5. Tomasz Hryniewicz - Team J. Kowalski - Grupa Azoty 6. Zbigniew Paprocki - były radny PiS - Grupa Azoty 7. Michał Maziarka - radny PiS - Grupa Azoty 8. Wojciech Krysztofik - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Grupa Azoty 9. Mieczysław Niedźwiedź - radny PiS - Grupa Azoty Prorem 10. Jacek Łabno - były radny PiS - Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o. o. 11. Justyna Wójtowicz-Woda - radna PiS - Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne 12. Paweł Janka - kandydat na radnego PiS - Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o. o. 13. Krzysztof Podkański - były radny PiS - Grupa Azoty (STO-ZAP) 14. Marcin Matias - były radny PiS - Grupa Azoty Police Serwis 15. Jerzy Amonowicz - kandydat na radnego PiS - Grupa Azoty Police Serwis 16. Andrzej Łuc - kandydat na radnego PiS - Port Morski Police 17. Janusz Jagielski - były radny PiS - Port Morski Police 18. Dariusz Słaboszewski - Team J. Brudziński - Port Morski Police 19. Tomasz Pyfel - kandydat na radnego PiS - Port Morski Police 20. Tadeusz Gancarz - były radny PiS - Grupa Azoty Koltar 21. Piotr Toczek - działacz PiS - Grupa Azoty Koltar 22. Paweł Stańczyk - z-ca prezydenta Ostrołęki z PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn 23. Artur Kamiński - były radny PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn 24. Bogdan Tomaszek - radny PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn 25. Beata Zatoń-Kowalczyk - kandydatka na radną PiS - Grupa Azoty Kędzierzyn 26. Adam Lesiński - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy 27. Piotr Regulski - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy 28. Krzysztof Majcher - działacz PiS - Grupa Azoty Puławy 29. Jacek Nieścior - Team J. Sasin - Grupa Azoty Puławy 30. Krzysztof Kozłowski - były wojewoda z PiS/MSWiA - Grupa Azoty Police 31. Paweł Bakun - działacz PiS - Grupa Azoty Police 32. Jacek Goliński - brat posłanki PiS - Energa 33. Marek Kasicki - Team J. Sasin - Energa 34. Maciej Żołtkiewicz - kandydat na radnego PiS - Energa 35. Paweł Nogalski - były radny/działacz młodzieżówki PiS - Energa Kogeneracja 36. Alicja Klimiuk - działaczka PiS - Energa Operator 37. Wiesław Jasiński - Team M. Kamiński - Energa Operator 38. Piotr Niewiadomski - w-ce prezydent Siedlec za PiS - Energa Elektrownia Ostrołęka 39. Andrzej Denis - były radny PiS - Energa OZE 40. Danuta Makowska - Team J. Kurski - Energa Operator 41. Łukasz Kowalski - działacz PiS - Energa Operator 42. Adam Niedziałek - radny PiS - Energa Operator 43. Grzegorz Kierozalski - radny PiS - Energa Obrót 44. Sylwia Kobyłkiewicz - Team D. Obajtek - Energa 45. Tomasz Wiatrak - Team D. Obajtek - Energa OZE 46. Piotr Dorawa - współpracownik PiS - Energa Obrót 47. Artur Czarnecki - Team D. Obajtek - Energa Obrót 48. Elżbieta Bugaj - Team D. Obajtek - Energa Obrót 49. Janusz Szurski - Team D. Obajtek - Energa Operator 50. Patryk Felmet - były radny PiS/ Team M. Horała - Energa OZE 51. Michał Stróżyk - radny PiS - Energa Obrót 52. Zbigniew Kulewicz - współpracownik PiS - Energa OZE 53. Krzysztof Kurt - współpracownik PiS - Energa OZE 54. Robert Harasimiuk - Team D. Obajtek - Energa OZE 55. Leszek Szymczak - radny PiS - Energa OZE 56. Ewa Rzymkowska - radna PiS - Energa Obrót 57. Stanisława Kasprzycka - kandydatka na posła PiS - Energa Obrót 58. Wojciech Żebrowski - kandydat na radnego PiS - Energa Elektrownie Ostrołęka 59. Piotr Meler - kandydat PiS na prezydenta Sopotu - Energa Elektrownia Ostrołęka 60. Jerzy Barzowski - radny PiS - Energa OZE 61. Szymon Szlósarczyk - współpracownik PiS - Energa Oświetlenie 62. Andrzej Stepnowski - kandydat PiS do Senatu - Energa Operator 63. Michał Wawryn - były działacz/współpracownik PiS - Energa Kogeneracja 64. Andrzej Kojro - był radny PiS - Energa Operator 65. Wojciech Drożdż - współpracownik PiS - Energa Operator 66. Zbigniew Piętka - działacz PiS - Energa Operator 67. Ireneusz Maślany - były radny PiS - Energa Operator 68. Paweł Szczeszek - współpracownik PiS - Enea 69. Rafał Mucha - brat Pawła Muchy - Enea 70. Renata Stefaniuk - żona posła PiS - Enea Połaniec 71. Cezary Ołdakowski - kandydat na radnego PiS - Enea Ciepło 72. Sławomir Hinc - były radny PiS - Enea Logistyka 73. Ireneusz Rogowski - radny PiS - Enea Serwis 74. Sławomir Szczot - działacz PiS - Enea Serwis 75. Dariusz Szymczak - radny PiS - Enea Centrum 76. Krzysztof Adamkiewicz - współpracownik PiS - Enea Centrum 77. Krzysztof Dembiński - radny PiS - Enea Centrum 78. Marzena Małek - była radna PiS - Enea Centrum 79. Łukasz Cicholski - syn posłanki PiS - Enea Centrum 80. Mirosław Jamroży - był radny PiS - Enea Pomiary 81. Rafał Gietka - działacz PiS - Enea Oświetlenie 82. Tomasz Szczegielniak - radny PiS - Enea 83. Marcin Pawlicki - radny PiS - Enea 84. Jan Mazurkiewicz - działacz PiS - Enea Wytwarzanie 85. Antoni Józwowicz - współpracownik PiS - Enea Wytwarzanie 86. Marcin Łukasiewicz - kandydat na posła PiS - Enea Wytwarzanie 87. Agnieszka Kruk - była wiceprezydent Chełma - Enea Wytwarzanie 88. Mariusz Kądziołka - były wiceprezydent Szczecina - Enea Oświetlenie 89. Zofia Paryła - Team D. Obajtek - Lotos 90. Cezary Godziuk - Team G. Bierecki - Lotos Asfalt 91. Krzysztof Rodzik - Team K. Jurgiel - Lotos Asfalt 92. Honorata Krysiewicz - Team J. Kowalski - Lotos Asfalt 93. Paweł Przychodzeń - Team M. Kamiński - Lotos Asfalt 94. Piotr Chylicki - Team M. Morawiecki - Lotos Asfalt 95. Mateusz Siepielski - Team K. Pawłowicz - Lotos Upstream 96. Jakub Kowaleczko - były radny PiS - Lotos Kolej 97. Dariusz Figura - radny PiS - Lotos 98. Jaromir Falandysz - radny PiS - Lotos Kolej 99. Grzegorz Strzelczyk - radny PiS - Lotos Petrobaltic 100. Grzegorz Ksepko - współpracownik PiS - Lotos Petrobaltic 101. Michał Bełbot - były radny PiS - Lotos Petrobaltic 102. Beata Iżyłowska - Team J. Śniadek - Lotos Petrobaltic 103. Piotr Karczewski - radny PiS - Lotos Petrobaltic 104. Sebastian Bojemski - Team M. Morawiecki - Lotos Paliwa 105. Adam Sekściński - były radny PiS - Lotos Oil 106. Aleksandra Jankowska - była radna PiS - Lotos Oil 107. Paulina Sala - Team D. Obajtek - lotos Oil 108. Mirosław Wicki - współpracownik PiS - Lotos Oil 109. Filip Rdesiński - współpracownik PiS - Lotos Terminale 110. Mariusz Chłopik - współpracownik PiS - Lotos Terminale 111. Kamil Patynowski - radny PiS - Lotos Terminale 112. Anna Czabańska - żona K. Czabańskiego - Lotos Paliwa 113. Wojciech Dąbrowski - były wojewoda/radny PiS - PGE 114. Paweł Śliwa - były radny PiS - PGE 115. Ryszard Wasiłek - Kandydat na radnego PiS - PGE 116. Wanda Buk - Ministerstwo Cyfryzacji - PGE 117. Paweł Cioch - współpracownik PiS - PGE 118. Janina Goss - Team J. Kaczyński - PGE 119. Tomasz Hapunowicz - były wójt z PiS - PGE 120. Grzegorz Kuczyński - Team J. Kaczyński - PGE 121. Marcin Kowalczyk - Team J. Sasin - PGE 122. Jan Frania - był radny PiS - PGE Dystrybucja 123. Janusz Magoń - były radny PiS - PGE Obrót 124. Jarosław Kwasek - współpracownik PiS - PGE Dystrybucja 125. Zbigniew Dżugaj - działacz PiS - PGE Dystrybucja 126. Lucjan Cichosz - były poseł i senator PiS - PGE Dystrybucja 127. Andrzej Olborski - radny PiS - PGE Dystrybucja 128. Marcin Karlikowski - kandydat na radnego PiS - PGE Energia Odnawialna 129. Andrzej Olszewski - kandydat na posła PiS - PGE Energia Odnawialna 130. Paweł Mazurkiewicz - Team K. Tchózewski - PGE Energia Odnawialna 131. Lucyna Kwiatos - współpracowniczka PiS - PGE Energia Odnawialna 132. Paweł Zołoteńki - współpracownik PiS - PGE Energia Odnawialna 133. Krzysztof Falkowski - był radny PiS - PGE Systemy 134. Robert Choma - był prezydent Przemyśla z PiS - PGE Obrót 135. Waldemar Szumny - radny PiS - PGE Obrót 136. Maciej Jankiewicz - były radny PiS - PGE Energia Ciepła 137. Katarzyna Polak - radna PiS - PGE Energia Ciepła 138. Magdalena Derlatka-Miodowska - Team J. Kwieciński - PGE Energia Ciepło 139. Tomasz Wiśniewski - Team M. Morawiecki - PGE GiEK 140. Anna Kęzik - radna Warszawy - Fundacja PGE 141. Paweł Kurtyka - współpracownik PiS - PGE Baltica 142. Michał Czarnik - Team A. Duda - PGE Lumi 143. Marcin Rolski - były radny PiS - PGE Lumi 144. Dorota Skrzypek - kandydatka na posłankę PiS - PGE Lumi 145. Paweł Majewski - współpracownik PiS - PGNiG 146. Robert Perkowski - były radny PiS - PGNiG 147. Roman Gabrowski - były radny PiS - PGNiG 148. Paweł Kozyra - Team W. Jasiński - PGNiG Obrót Detaliczny 149. Krzysztof Bączyk - Team Z. Ziobro - PGNiG Exalo Drilling 150. Robert Więckowski - działacz PiS - Polska Spółka Gazownictwa 151. Jakub Kowalski - radny PiS - Polska Spółka Gazownictwa 152. Jarosław Głowacki - radny PiS - PGNiG Termika 153. Filip Ostrawski - współpracownik PiS - PGNiG Gas-Trading 154. Tymoteusz Pruchnik - współpracownik PiS - PGNiG Gas-Trading 155. Dariusz Dumkiewicz - Team L. Sprawka (bliski posła PiS) - PGNiG Serwis 156. Dominik Zaremba - syn kierowcy polityków PiS - EuRoPol Gas 157. Marcin Szczudło - mąż posłanki PiS - PGNiG Obrót Detaliczny 158. Robert Gut - współpracownik PiS - PGNiG Obrót Detaliczny 159. Karol Tchórzewski - syn K. Tchórzewskiego posła PiS - PGNiG Exalo Drilling 160. Marian Żołyniak - były radny PiS - Polska Spółka Gazownictwa 161. Lucyna Podhalicz - Team M. Kuchciński - PGNiG Technologie 162. Konrad Fuśnik - był radny PiS - PGNiG Termika 163. Izabela Wierzchowska - działaczka PiS - PGNiG Termika 164. Joanna Gepfert - współpracowniczka PiS - PGNiG Termika 165. Jan Stępkowski - były radny PiS - PGNiG Termika Energetyka Rozproszona 166. Radosław Skrzetuski - były radny PiS - PGNiG Termika Energetyka Rozproszona 167. Nikodem Matusiak - syn posła PiS - PEC Tychy (zarekomendowany przez Tauron Ciepło) 168. Józef Wierzbowski - Team J. Sasin - EuRoPol Gaz 169. Grzegorz Peczkis - były senator PiS - Tauron 170. Andrzej Furmanik - kandydat PiS na radnego - Tauron Kopalnia Wapienia Czatkowice 171. Marcin Wawrzyniak - Trybunał Stanu z rekomendacji PiS 172. Maciej Więckowski - był radny PiS - Tauron Wydobycie 173. Leszek Piechota - działacz PiS - Tauron Wytwarzanie 174. Marek Ryszka - współpracownik PiS - Tauron Wytwarzanie 175. Ewa Jankowska - Team A. Soboń - Tauron Wytwarzanie 176. Wojciech Przepadło - działacz PiS - Tauron Wytwarzanie 177. Krzysztof Woźniak - były radny PiS - Tauron Dystrybucja 178. Robert Zasina - współpracownik PiS - Tauron Dystrybucja 179. Tomasz Jachna - działacz PiS - Tauron Dystrybucja 180. Waldemar Skomudek - działacz PiS - Tauron Dystrybucja 181. Krzysztof Durkalec - działacz PiS - Tauron Dystrybucja 182. Karol Sońta - były radny PiS - Tauron Dystrybucja 183. Wojciech Nastula - radny PiS - Tauron Dystrybucja 184. Magdalena Szymczuk - była radna PiS - Tauron Obsługa Klienta 185. Mariusz Paczkowski - współpracownik PiS - Tauron Ekoenergia 186. Witold Olech - Team B. Szydło - Tauron Sprzedaż 187. Mariusz Andrzejewski - działacz PiS - Tauron Sprzedaż 188. Józef Gawron - były radny PiS - Tauron Kopalnia Wapienia Czatkowice 189. Ryszard Maziar - Team J. Sasin - Tauron 190. Artur Warzocha - były senator PiS - Tauron Nowe Technologie 191. Piotr Apollo - Team A. Bielan - Tauron Nowe Technologie 192. Grzegorz Hlebowicz - radny PiS - Tauron Nowe Technologie 193. Piotr Wójcik - radny PiS - Tauron Dystrybucja Pomiary 194. Zdzisław Filip - Team B. Szydło/były radny PiS - Tauron Nowe Jaworzno 195. Barbara Łuszcz - współpracowniczka PiS - Tauron Wsparcie 196. Dariusz Zagdański - radny PiS - Tauron Wsparcie 197. Włodzimierz Dola - Team M. Morawiecki - PL.2012+ 198. Monika Borzdyńska - współpracowniczka PiS - PL.2012+ 199. Artur Murawski - Team J. Sasin - PL.2012+ 200. Sabina Bigos-Jaworowska - Team B. Szydło - PL.2012+ 201. Michał Góras - radny PiS - PL.2012+ 202. Cezary Jurkiewicz - radny PiS - PL.2012+ 203. Marcin Zarzecki - Team P. Gliński - Polska Fundacja Narodowa 204. Mikołaj Wild - były wiceminister skarbu państwa - Centralny Port Komunikacyjny 205. Seweryn Szwarocki - Kandydat PiS na radnego - Centralny Port Komunikacyjny 206. Leszek Skiba - kandydat PiS do Sejmu - Bank Pekao 207. Jerzy Kwieciński - były minister PiS - Bank Pekao 208. Michał Kaszyński - Team B. Szydło - Bank Pekao 209. Maks Kraczkowski - były poseł PiS - PKO BP 210. Mieczysław Król - były radny PiS - PKO BP 211. Maciej Łopiński - Team A. Duda - PKO BP 212. Tomasz Zdzikot - były radny PiS - Poczta Polska 213. Andrzej Bodziony - były radny PiS - Poczta Polska 214. Wiesław Włodek - działacz PiS - Poczta Polska 215. Zbigniew Dżugaj - działacz PiS - Poczta Polska 216. Artur Stroka - kandydat PiS na radnego - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW 217. Maciej Wieprzkowicz - były radny PiS - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW 218. Tadeusz Sławik - radny PiS - Jastrzębska Spółka Kolejowa JSW 219. Krzysztof Mentlik - radny PiS - JSW Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze 220. Michał Urgoł - radny PiS - JSU 221. Łukasz Kasza - radny PiS - JSU 222. Grzegorz Muszyński - były radny PiS - JSW Innowacje 223. Mariusz Wielkopolan - radny PiS - JSW Innowacje 224. Robert Sołek - współpracownik PiS - JSW Innowacje 225. Łukasz Dwornik - kandydat PiS na radnego - JSW Szkolenie i Górnictwo 226. Antoni Augustyn - Team G. Matusiak - JSW Szkolenie i Górnictwo 227. Grzegorz Janik - były poseł PiS - JSW Szkolenie i Górnictwo 228. Małgorzata Zarychta-Surówka - radna PiS - JSW Koks 229. Jarosław Szlachetka - burmistrz Myślenic z PiS - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów 230. Sławomir Brzeziński - Team P. Jaki - Węglokoks 231. Janusz Gałkowski - były senator PiS - Spółka Restrukturyzacji Kopalń 232. Janusz Smoliło - działacz PiS - Spółka Restrukturyzacji Kopalń 233. Szymon Ruman - Ministerstwo Cyfryzacji - Huta Łabędy 234. Sebastian Chwałek - działacz PiS - Polska Grupa Zbrojeniowa 235. Bogdan Borkowski - kandydat PiS na radnego - Polska Grupa Zbrojeniowa 236. Paweł Olejnik - Team M. Błaszczak - Polska Grupa Zbrojeniowa 237. Dariusz Nowak - działacz PiS - Agencja Mienia Wojskowego 238. Marcin Wierzchowski - radny PiS - AMW Rewita 239. Karol Rukszto - kandydat PiS na radnego - AMW Kwatera 240. Dariusz Lasocki - były radny PiS - AMW Kwatera 241. Anna Adamczyk - Team M. Błaszczak - AMW Kwatera 242. Marek Makuch - były radny PiS - AMW Sinevia 243. Łukasz Kudlicki - Ministerstwo Obrony Narodowej - AMW Sinevia 244. Marcin Chludziński - współpracownik PiS - KGHM 245. Paweł Gruza - Ministerstwo Skarbu Państwa/Ministerstwo Finansów - KGHM 246. Andrzej Kisielewicz - kandydat PiS do PE - KGHM 247. Agnieszka Winnik-Kalemba - Team E. Witek - KGHM 248. Leszek Rybak - były wiceprezydent Głogowa z PiS - KGHM Energetyka 249. Piotr Paszko - Team D. Jackiewicz - KGHM Energetyka 250. Piotr Karwan - radny PiS - KGHM Energetyka 251. Marek Litwiński - działacz PiS - WPEC Legnica 252. Halina Rosiak - radna PiS - WPEC Legnica 253. Cezariusz Lesisz - Team M. Morawiecki - KGHM Metraco 254. Stefan Świątkowski - współpracownik PiS - KGHM Metraco 255. Bogumił Gwoździk - działacz PiS - Bipromet KGHM 256. Andrzej Jaroch - radny PiS - KGHM Cuprum 257. Krystian Mieszkała - były radny PiS - KGHM Cuprum 258. Wacław Szetelnicki - były radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM 259. Maciej Przerwa - radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM 260. Artur Mackiewicz - radny PiS - Centrum Badań Jakości KGHM 261. Zbigniew Bytnar - były radny PiS - Pol-Miedź Trans 262. Kasjan Wyligała - współpracownik PiS - Pol-Miedź Trans 263. Radosław Pobol - były radny PiS - Mercus Logistyka 264. Przemysław Bożek - kandydat PiS na prezydenta Głogowa - Mercus Logistyka 265. Zbigniew Hajłasz - działacz PiS - KGHM TFI 266. Łukasz Ciołek - były radny PiS - Interferie 267. Paweł Stolarczyk - radny PiS - Interferie 268. Eugeniusz Stain - kandydat PiS na radnego - Uzdrowisko Połczyn PGU 269. Ireneusz Łojek - były radny PiS - Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa 270. Wojciech Zembik - radny PiS - Uzdrowisko Cieplice 271. Roman Kulczycki - kandydat PiS do Sejmu - Uzdrowisko Cieplice 272. Marek Waszkowiak - radny PiS - Inter Balt 273. Tadeusz Bałuch - kandydat PiS na radnego - Inter Balt 274. Agnieszka Chilmon - Ministerstwo Środowiska - Inter Balt 275. Maciej Bąk - Team G. Bierecki - Morski Port Gdynia 276. Witold Reclaf - działacz PiS - Morski Port Gdynia 277. Kamil Tarczewski - były radny PiS - Port Gdańsk 278. Piotr Koenig - działacz PiS - Port Gdańsk 279. Dorota Arciszewska-Mielewczyk - była posłanka PiS - Polskie Linie Oceaniczne 280. Dorota Płotka - radna PiS - Polskie Linie Oceaniczne 281. Kazimierz Drzazga - były radny PiS - Morskie Porty Szczecin-Świnoujście 282. Małgorzata Jacyna-Witt - radna PiS - Stocznia Szczecińska Wulkan 283. Andrzej Walkowiak - były poseł i radny PiS - Fabryka Obrabiarek do drewna w Bydgoszczy 284. Tomasz Broniowski - radny PiS - Kopalnia Soli Wieliczka 285. Borys Borówka - były radny PiS - Kopalnia Soli Bochnia 286. Łukasz Słoniowski - były radny PiS - Krakowski Park Technologiczny 287. Emilia Hermaszewska - żona europosła PiS - Armatura Kraków 288. Tomasz Rega - były radny PiS - Krajowa Spółka Cukrowa 289. Zdzisław Salus - Team J. Kaczyński - Krajowa Spółka Cukrowa 290. Artur Niczyporuk - współpracownik PiS - Lubelski Rynek Hurtowy 291. Łukasz Reszka - starosta z PiS - Lubelski Rynek Hurtowy 292. Arkadiusz Szymoniuk - działacz PiS - Lubelski Rynek Hurtowy 293. Piotr Breś - radny PiS - Totalizator Sportowy 294. Jarosław Porwich - kandydat PiS do Sejmu - Agencja Rozwoju Przemysłu 295. Antoni Duda - stryj A. Dudy - PKP Cargo 296. Wiesław Pióro - były radny PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów 297. Danuta Lelito - była radna PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów 298. Przemysław Gawłowski - były radny PiS - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów 299. Tomasz Górnicki - Team M. Morawiecki - Polski Holding Nieruchomości 300. Tomasz Sztonyk - Team M. Morawiecki - Polski Holding Nieruchomości 301. Tomasz Karusewicz - Team J. Brudziński - TUW PZU 302. Wojciech Dębski - były burmistrz Pułtuska z PiS - PZU Tower Inwestycje 303. Anna Sotek - współpracowniczka PiS - PZU Tower Inwestycje 304. Aleksandra Dołhan - była radna PiS - PZU Centrum Operacji 305. Dorota Penger - była radna PiS - PZU Centrum Operacji 306. Grzegorz Janas - kandydat PiS do Sejmu - PZU Centrum Operacji 307. Patrycja Kotecka - żona Z. Ziobro - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń 308. Marcin Majerowski - kandydat PiS na radnego - PTE PZU 309. Daniel Obajtek - PKN Orlen 310. Zbigniew Leszczyński - Team P. Jaki - PKN Orlen 311. Patrycja Klarecka - Team M. Morawiecki - PKN Orlen 312. Armen Artwich - Team M. Morawiecki - PKN Orlen 313. Jan Szewczak - były poseł PiS - PKN Orlen 314. Wojciech Jasiński - były minister skarbu i poseł PiS - PKN Orlen 315. Anna Wójcik - Team M. Morawiecki - PKN Orlen 316. Andrzej Kapała - Team M. Morawiecki - PKN Orlen 317. Jadwiga Lesisz - Team M. Morawiecki - PKN Orlen 318. Izabela Kucińska-Świgost - działaczka PiS - Orlen Administracja 319. Marek Pietrzak - były radny PiS - Orlen Asfalt 320. Waldemar Hudomięcki - były radny PiS - Orlen Aviation 321. Mariusz Rusiecki - radny PiS - Orlen Aviation 322. Sylwia Iwańczuk - Team K. Jurgiel - Orlen Aviation 323. Anna Moskwa - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Orlen Baltic Power 324. Piotr Guział - Team P. Jaki - Orlen Budonaft 325. Jarosław Nosal - współpracownik PiS - Orlen Centrum Serwisowe 326. Paweł Stępkowski - współpracownik PiS - Orlen Centrum Serwisowe 327. Łukasz Porażyński - Team M. Morawiecki - Orlen Deutschland 328. Leszek Jakubów - współpracownik PiS - Orlen Koltrans 329. Hanna Mazur - była radna PiS - Orlen Koltrans 330. Piotr Szpakowicz - były radny PiS - Orlen Laboratorium 331. Wioletta Kandziak - Team D. Obajtek - Orlen Centrum Usług Korporacyjnych 332. Łukasz Lipiec - współpracownik PiS - Orlen Ochrona 333. Janusz Fudała - współpracownik PiS - Orlen Oil 334. Daniel Kołada - działacz PiS - Orlen Paliwa 335. Adam Rogacki - były poseł PiS - Orlen Paliwa 336. Jakub Opara - były radny PiS - Orlen Paliwa 337. Krzysztof Zaremba - były poseł PiS - Orlen Paliwa 338. Joanna Zięba - Team D. Obajtek - Team D. Obajtek - Orlen Południe 339. Paweł Pachniewski - działacz PiS - Orlen Projekt 340. Paweł Majewski - KPRM/Ministerstwo Cyfryzacji/MSWiA - Orlen Upstream 341. Michał Orzeszek - działacz PiS - Orlen Upstream 342. Jarosław Chmielewski - działacz PiS/były radny PiS - Anwil 343. Tomasz Zbróg - były radny PiS - Anwil 344. Halina Szymańska - Team A. Duda - Anwil 345. Marcin Puchalski - działacz PiS - Orlen Centrum Edukacji 346. Błażej Krawczyszyn - Team D. Jackiewicz - IKS Solino 347. Maciej Libiszewski - Team J. Kaczyński - Unipetrol 348. Jakub Szurski - Team D. Obajtek - Unipetrol 349. Małgorzata Sadurska - była posłanka PiS / KPRP - PZU SA 350. Ernest Bejda - CBA/kandydat PiS do Sejmu - PZU SA 351. Maciej Rapkiewicz - Team P. Jaki -PZU SA 352. Paweł Mucha - radny PiS - PZU SA 353. Maciej Zaborowski - Team D. Obajtek - PZU SA 354. Kazimierz Kuberski - były wiceminister w MRPiPS - PZU Zdrowie 355. Oliwier Kubicki - radny PiS - PZU Zdrowie 356. Dominik Witek - kandydat PiS na radnego - PZU Zdrowie 357. Aleksandra Agatowska - Team A. Duda - PZU Zdrowie