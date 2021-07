"Nieoceniająca" edukacja seksualna. Czarnek: Wara od naszych dzieci

Wyrok TK "zupełnie oczywisty"

Minister edukacji odniósł się również do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał w czwartek, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Z wyrokiem tym nie zgodził się Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że jest on niezgodny z Konstytucją RP.