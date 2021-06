Dostęp do aborcji prawem człowieka. Parlament Europejski podjął decyzję

Jedną z europosłanek, która zagłosowała za przyjęciem rezolucji, była również Janina Ochojska z EPP. - Nie chodzi, jak się powszechnie uważa, o aborcję, która jest bardzo polaryzującym tematem. Chodzi o inny fundamentalny aspekt: zdrowie kobiet. Co do zasady, zdrowie seksualne i reprodukcyjne kobiet oraz ich prawa są nierozerwalnie związane z podstawowym prawem do zdrowia, równości płci i eliminacji przemocy ze względu na płeć - tłumaczyła założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej.