Władza unika tematu pani Joanny. Posłanki PiS-u "nie słyszały o sprawie"

Później mówił, że "odwaga pani Joanny pokazuje, że nawet pojedyncza osoba, jeśli ma odwagę zabrać głos, postawić się tej władzy, może przyczynić się do zmiany". - To nie tylko pani Joanna została upokorzona i ugodzona w samo serce. Pamiętamy Izę z Pszczyny, tragiczne przypadki z Częstochowy, Nowego Targu. Nie chcę mnożyć tych przykładów, bo nie chodzi tylko o to, co dzieje się z polską kobietą, którą spotyka bezduszność machiny państwowej, wręcz zmasowany atak służb państwowych. Mówimy dzisiaj także o tym, że Polska pod rządami PiS to nie tylko policjant, prokurator, ksiądz (...), to też zakusy PiS-owskiej władzy, potrzeba Kaczyńskiego i Ziobry, żeby wchodzić w nasze, wasze życie w każdym aspekcie - przekonywał Tusk w otoczeniu polityków KO.