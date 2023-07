Wioska inna od wszystkich. Mieszkańcami są same kobiety

Umoja w języku kiswahili oznacza jedność i jest to słowo, które opisuje tę wioskę. Została założona w 1990 roku jako azyl dla kobiet z Samburu, które uciekły przed przemocą domową. Mężczyźni mają zakaz pojawiania się w niej, co ma zapewnić bezpieczną przestrzeń. Jedynie chłopcy do 18 roku życia mogą przebywać przy matce.