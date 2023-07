Lubieżnik w białym kitlu. W Danii lekarz molestował pacjentki

Badał pochwę, szczypał sutki

28-latka, jak pisze "Viborg Stifts Folkeblad", zgłosiła się do Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus w ubiegłym roku z objawami grypy. Trafiła do izolatki, gdzie przez pół godziny była molestowana przez Shiralipoura. Pod pozorem przeprowadzenia koniecznych badań, mężczyzna skubał jej sutki i dotykał miejsc intymnych. Wkładał jej palce do pochwy, nazywając przy tym kobietę "młodą panienką", a siebie "panem lekarzem". O tym, co przeżyła, 28-latka opowiedziała organom ścigania. Po niej zgłosiły się kolejne pokrzywdzone.