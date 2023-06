Niemcy. Kazała 6-latce nagrywać seks. Urządziła córce piekło

Jak ustalono, w okresie od września 2013 do marca 2018 roku para umawiała się na seks randki w Altensteig, na południowy zachód od Stuttgartu. Śledczy przedstawili dowody na to, że w co najmniej jednym przypadku 6-latka musiała filmować całą akcję, a innym razem nagrywać, jak jej matka się masturbuje. Dziewczynka, którą oskarżeni nazywali "palmą", sama też musiała pozować przed kamerą. Wszystko działo się na tyłach minibusa zaparkowanego przy ulicy.