Łukasz zabił macochę. Teraz jest na wolności i pozuje z bronią

"Syn powiedział mi, że W. napisał do jego kolegi przez Internet, że znowu chce dokonać masakry. Mieszka teraz w Warszawie. Kontaktuje się z grupą młodych ludzi, którzy planują wysadzić szkołę lub jakąś placówkę administracji rządowej. Ponoć szuka dostępu do broni czarnoprochowej i kolekcjonerskiej oraz materiałów wybuchowych (…) To tykająca bomba… Nadal fascynują go morderstwa (…)" - autorka anonimu do dziennikarki apeluje o "zajęcie się" sprawą i prześledzenie nowego profilu Łukasza W. na Facebooku.