Pociął studentkę na 231 kawałków. Horror w północnej Danii

Nikt nie uwierzył, że doszło do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Biegli orzekli, że 38-latek z północnej Jutlandii zawiózł kobietę do lasu wbrew jej woli. Ekspertyzy wykazały, że ofiara broniła się przed napastnikiem i próbowała uciec. Wskazują na to choćby przedmioty 22-latki, takie jak gumka do głosów i klucze, znalezione w różnych częściach lasu.