Dostał dożywocie za zgwałcenie 9-latki. Dziewczynka musiała wyjechać poza stan, aby zakończyć ciążę

Brak zgody na usunięcie ciąży 10-latki z gwałtu oburzył USA

Sprawa przyciągnęła uwagę całego kraju po tym, jak dr Caitlin Bernard z Indianapolis ujawniła, że ​​10-letnie dziecko musiało pojechać do Indiany, aby przerwać ciążę. W Ohio jest to zabronione, gdy wykryje się już pierwsze uderzenie serca płodu, co dzieje się zazwyczaj w 6-7 tygodniu ciąży.