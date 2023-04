Wiosenne grzyby. W lasach można już spotkać pierwsze okazy

Kolejnym z gatunków jadalnych, który można spotkać w lasach, ale również parkach czy ogrodach, jest Czernidłak pospolity. Grzyb ten nadaje się do spożycia, jednak może być niebezpieczny w połączeniu z alkoholem. Udając się na grzybobranie, warto także zwrócić uwagę na Gęśnicę wiosenną. To okaz, który przez wiele osób jest doceniany za swoje walory smakowe. Popularnym grzybem, który rośnie w lasach od kwietnia do września, jest Boczniak topolowy.