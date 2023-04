"Willa plus". Komisja edukacji wznowiła obrady. Na 20 minut

Wniosek formalny i koniec obrad

Proponowali, by program inwestycyjny pod nazwą "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", nazwany "willą plus", ograniczyć jedynie do organizacji prowadzących szkoły i przedszkola. Zobowiązali się także do współpracy z ministrem nad zmianami w tym programie.