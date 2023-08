Chaotyczne decyzje Błaszczaka. Wojsku brakuje nawet kurtek

Dlatego dochodzi do takich kuriozów, jak 70-procentowa comiesięczna premia, która ma wyrównać zarobki do poziomu akceptowalnego przez prawo. Problem w tym, że składka emerytalna jest odprowadzana jedynie od stawki podstawowej. Oznacza to w przyszłości głodowe emerytury. MON uciekł przed blamażem podpisując tymczasowe porozumienie. Protestu nie będzie. Przynajmniej do września.