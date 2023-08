Kampania PiS zdemaskowana. Generał nie zostawia suchej nitki na władzy

- Dzisiaj szef MON Mariusz Błaszczak ogłasza polskie plany zakupowe, ale nie słyszymy o szkoleniach. Trzeba pamiętać, że zakup sprzętu to ok. 1/3 wartości nakładu, a 2/3 to dodatkowe koszty – szkolenie, infrastruktura, logistyka, zabezpieczenie. Jesteśmy w przededniu zgody amerykańskiego Kongresu na zakup w USA 96 śmigłowców bojowych Apache. Bardzo dobra decyzja. Tylko pamiętajmy, że do latania potrzebna jest dwuosobowa załoga: pilot i operator. Jak łatwo policzyć musimy mieć blisko 100 pilotów i tyle samo operatorów. W Dęblinie po ukończeniu studiów rocznie 30 pilotów może usiąść za sterami Apache. Jeśli doliczymy do tego śmigłowce transportowe i podobną liczbę obsługi, to będziemy gotowi za 10 lat - podkreśla były zastępca Służby Kontrwywiadu Wojskowego.