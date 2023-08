Poważny problem Ukrainy. "Boją się, że ich obrona zostanie przełamana"

- Jeśli Rosjanom się uda, to częścią wojsk, które uderzyły z przyczółka na Żerebiecu, będą mogli uderzyć na Izium i dojść do rzeki Siewierskij Doniec. Stamtąd pojawi się znowu zagrożenie dla Słowiańska i Krematorska. Moim zdaniem to jest główny cel tej operacji, żeby uzyskać swobodę operacyjną, która pozwoli wyjść na tyły ukraińskiego zgrupowania w Donbasie - ostrzega gen. Skrzypczak.