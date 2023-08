Ćwiczyli wkroczenie do Polski. 250 najemników Wagnera odgrywało atak na granicy

Raport waszyngtońskiego think tanku Institut Study of War podaje tymczasem, że najemnicy dowodzeni do niedawna przez Jewgienija Prigożina szykują się do opuszczenia Białorusi. Decyzja podyktowana ma być względami finansowymi - białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka nie widzi powodu płacenia najemnikom.