Wagnerowcy wracają do Rosji? "To ruchy specjalne, maskujące"

- To nie jest wycofanie. Białoruś to baza rotacyjna Grupy Wagnera dla Afryki. To są ruchy specjalne, maskujące. Podtrzymuję, że wagnerowcy są na Białorusi a ich ruchy są spowodowane potrzebą rotacji. Wjazdy i wyjazdy związane są z przygotowaniami kontyngentu, który uda się do Afryki, gdzie jest potrzebny - uważa ppłk rez. Maciej Korowaj. - Nie ma w tym dla mnie zaskoczenia - dodaje.