Niepokojące informacje z granicy łotewsko-białoruskiej. Padł strzał ostrzegawczy

Od początku 2023 roku SG odnotowała ponad 16 tys. prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju - ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu były 4 tys. takich prób, a w sierpniu - około tysiąca.