Błaszczak o barierze na granicy. Przypomina Putina i "zielone ludziki"

- Możemy sobie łatwo wyobrazić, że gdyby nie było tej bariery, to byli żołnierze, dziś najemnicy z Grupy Wagnera, którzy są na Białorusi, mogliby ten manewr wykonać w stosunku do Polski, bo przecież łatwo jest wtopić się w tłum migrantów, którzy forsują granicę - stwierdził Mariusz Błaszczak. - Przypomnę, że to najemnicy, którzy wcześniej byli żołnierzami rosyjskich wojsk specjalnych, a więc są przeszkoleni do aktów dywersyjnych, do aktów sabotażowych. Ta zapora gwarantuje bezpieczeństwo Polski i Unii Europejskiej, wschodniej flanki NATO - dodał.