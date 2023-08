Rozwieszali materiały Grupy Wagnera. ABW zatrzymała Rosjan

Na plakacie, oprócz napisu "We are here. Join us" ("Jesteśmy tu. Dołącz do nas"), znalazł się kod QR. Po jego zeskanowaniu, przeglądarka przenosi na rosyjskojęzyczną stronę z informacjami o Grupie Wagnera. O sprawie oprócz policji poinformował również krakowskiego radnego Łukasza Wantucha, który ostrzegł o plakatach w mediach społecznościowych.