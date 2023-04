Wielki Czwartek to ważne katolickie święto. Czy jest ono nakazane?

Wielki Czwartek to uroczystość pełna symboli

Jednym z elementów Mszy Wieczerzy Pańskiej, która odbywa się w Wielki Czwartek, jest obrzęd obmycia stóp dwunastu osobom przez kapłana. To nawiązane do gestu Chrystusa, który obmył nogi apostołów. Chociaż z reguły w rytuale tym biorą udział mężczyźni, papież Franciszek pokazał, że nie jest to obowiązkowy wymóg. W trakcie odprawianych przez niego liturgii symbolicznie obmył on stopy również kobietom oraz przedstawicielom innych religii.