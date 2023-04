Rezurekcja w nocy lub nad ranem. Czy udział w niej jest obowiązkowy?

Co jednak w przypadku osób, które wezmą udział w procesji i mszy rezurekcyjnej, odbywającej się w sobotnią noc? Jak informuje portal msze.info "Wigilia Paschalna odprawiana jest w sobotę wieczorem, ale liturgicznie przynależy już do Niedzieli Wielkanocnej. Osoby, które biorą w niej udział, nie muszą iść do kościoła następnego dnia ani na mszę rezurekcyjną, ani na żadną inną".