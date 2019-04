Afera wokół "sądu nad Judaszem". Dziennikarz TVP do Brudzińskiego: odwal się Pan od tradycji podkarpackiej

Minister Brudziński potępił "sąd nad Judaszem" w Pruchniku. To nie spodobało się dziennikarzowi TVP. "Nie znam tradycji zachodniopomorskiej, ale Panie Brudziński odwal się Pan od podkarpackiej" - napisał Adrian Klarenbach na Twitterze.

Wszystko zaczęło się od tego, że w Wielki Piątek w miejscowości Pruchnik doszło do "sądu nad Judaszem". To obrzęd wywodzący się z XVIII wieku. Tłum zrzucił słomianą kukłę z dużym nosem i pejsami z napisem "Judasz 2019. Zdrajca" i wlekł po ulicach miasta wprost pod kościół. Tam skazano go na 30 uderzeń kijem. Dokładnie tyle, ile srebrników otrzymał Judasz za wydanie Chrystusa.