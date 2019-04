"Sąd nad Judaszem" w Pruchniku. Brudziński: zaciera się piękne świadectwo rodziny Ulmów

Nie milknie burza wokół "Sądu nad Judaszem" w Pruchniku. Głos zabrał sam szef MSWiA. Joachim Brudziński zamieścił wpis na Twitterze, w którym potępia zdarzenie.

Warto zauważyć, że ten kontrowersyjny zwyczaj praktykowany od XVIII wieku. "Sąd nad Judaszem" to połączenie "topienia Marzanny" z sądem nad zdrajcą, który wydał Chrystusa na śmieć. Pod koniec XIX w. władzy carskie zabroniły tego rodzaju praktyk, które prowadziły często do antyżydowskich wystąpień. Tradycja przetrwała jeszcze w południowo-wschodniej Polsce do okresu międzywojennego, a następnie stopniowo zanikała. W tym roku niespodziewanie powróciła do Pruchnika po kilku latach przerwy.