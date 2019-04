Światowy Kongres Żydów o wydarzeniach w Pruchniku: Niesmak i oburzenie

Światowy Kongres Żydów potępił "antysemickie" spalenie kukły Judasza w Pruchniku. Ten zwyczaj został wznowiony w tym roku na Podkarpaciu.

Światowy Kongres Żydów (World Jewish Congress) wydał komunikat, w którym zaznaczył, że jest zaniepokojony doniesieniami o tym, co stało się w Pruchniku (woj. podkarpackie). Doszło tam do powieszenia i spalenia podobizny Judasza Iskarioty.

"Upiorne odradzanie się atysmityzmu"

"Można się tylko zastanawiać, jaka byłaby reakcja Jana Pawła II, który uczył katolików w swej ojczystej Polsce i na całym świecie, że antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i człowiekowi, na tak jawne odrzucenie jego nauk. Możemy tylko mieć nadzieję, że Kościół oraz inne instytucje uczynią wszystko, co w ich mocy, by pokonać te przerażające przesądy, które są plamą na dobrym imieniu Polski" - czytamy w komunikacie.

"Sąd nad Judaszem"

Kukła z pejsami, brodą i jarmułką na głowie otrzymała 30 uderzeń kijami, co odpowiadało ilości srebrników, które Iskariota otrzymał za zdradę Jezusa Chrystusa. W tym roku doliczono jeszcze 5 "za to, że chcą odszkodowań od Polski". To odniesienie do odszkodowań za mienie utracone podczas drugiej wojny światowej, których domagają się Żydzi w USA.