"Sąd nad Judaszem" w Pruchniku. Burmistrz miasta: To prowokacja

Nie cichną echa po kontrowersyjnym "sądzie nad Judaszem" w Pruchniku. We wtorek burmistrz miasta Wacław Szkoła wydał oświadczenie. Twierdzi, że wydarzenie zorganizowali "prowokatorzy, którzy za nic mają dobre imię naszej ojczyzny".

"To prowokacja"

"Pragnę wyrazić ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia. Wręcz żałosnym i skrajnie nieodpowiedzialnym jest fakt, iż do inscenizacji zaangażowano dzieci. Odczytuję to wręcz jako prowokację niektórych środowisk lub osób, które – nie wiedzieć dlaczego – za nic mają dobre imię Pruchnika jak i całej naszej Ojczyzny" - czytamy w oświadczeniu.

Gmina chwali się zwyczajem

"Sąd nad Judaszem"

Kukła z pejsami, brodą i jarmułką na głowie otrzymała 30 uderzeń kijami, co odpowiadało liczbie srebrników, które Iskariota otrzymał za zdradę Jezusa Chrystusa. W tym roku doliczono jeszcze 5 "za to, że chcą odszkodowań od Polski". To odniesienie do odszkodowań za mienie utracone podczas drugiej wojny światowej, których domagają się Żydzi w USA.