Dziennikarz TVP Info przeprosił Joachima Brudzińskiego za "odwal się pan"

Minister Brudziński potępił "sąd nad Judaszem" w Pruchniku. Nie spodobało się to Adrianowi Klarenbachowi, dziennikarzowi TVP Info. Napisał obraźliwy tweet. Potem przeprosił, ale w osobliwy sposób.

"Ja szczerze, tak od serca.Tradycja dla mnie rzecz święta. Ale widzę, że politykę ktoś mi idzie uprawiać. A na to się nie godzę. Panie Brudziński, przepraszam za zwrot '....się Pan', bo widzę, że mi tu tałatajstwo biznes polityczny idzie robić" (pisownia oryginalna - red.) - przeprosił późno w nocy na Twitterze Adrian Klarenbach. Była to reakcja na niektóre komentarze internautów.

Minister zbulwersowany

"Odwal się pan od tradycji"

Kontrowersyjna tradycja

Kukła z pejsami, brodą i jarmułką na głowie otrzymała 30 uderzeń kijami, co odpowiadało ilości srebrników, które Iskariota otrzymał za zdradę Jezusa Chrystusa. W tym roku doliczono jeszcze 5 "za to, że chcą odszkodowań od Polski". To odniesienie do odszkodowań za mienie utracone podczas drugiej wojny światowej, których domagają się Żydzi w USA.