Wielkanoc 2019. Morawiecki i Szydło złożyli Polakom świąteczne życzenia

Już w niedzielę Polacy usiądą do wielkanocnego śniadania. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło złożyli Polakom życzenia. Szef rządu składał życzenia zza świątecznego stołu, przy którym siedział z nieznaną trzypokoleniową rodziną.

Życzenia, które złożył rodakom premier Mateusz Morawiecki na Twitterze, miały charakter promocji "piątki" Kaczyńskiego", czyli obietnic złożonych przez PiS przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na filmie widzimy trzypokoleniową rodzinę zasiadającą do wielkanocnego stołu.

"W czasie świąt dorośli zawsze rozmawiają o ważnych sprawach. Dziadkowie cieszą się, że już w maju dostaną 13. emeryturę. Może kupią mi jakiś fajny prezent? Na pewno będą nas częściej odwiedzać, bo znowu będzie jeździł autobus. A rodzice kupią nowe meble do naszego pokoju, bo od lipca będzie 500 zł na każde dziecko. Nasz kuzynka Ania chwali się, że poszła do pracy. A już niedługo nie będzie płacić podatków, bo ma nie więcej niż 26 lat. To tak jak ja. Lubię, kiedy nasza rodzina jest razem, a wszyscy są tacy radośni i szczęśliwi" - mówi dziecko w filmie opublikowanym na Twitterze.

"Wielkanoc daje nadzieję"

"Szanowni Państwo! Życzę, żeby święta Wielkiej Nocy były dla was radosne, szczęśliwe, zdrowe. Życzę, żebyście spotkali się przy wielkanocnych stołach ze swoimi rodzinami. By nie brakło nikogo z waszej rodziny przy wielkanocnym śniadaniu. Niech ten czas będzie dla was pełen radości, nadziei, szczęścia - właśnie taki, jaka jest Wielkanoc. Wielkanoc, która daje nadzieję i miłość. Życzę, by taka Wielkanoc była w waszych domach i sercach przez cały rok. Wszystkiego dobrego!" - powiedziała Beata Szydło.