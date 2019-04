Sędziowie piszą do Mateusza Morawieckiego. Żądają przeprosin

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wysłało do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym domaga się przeprosin za słowa, które padły w Nowym Jorku. Szef rządu zrównał polskich sędziów z rządem Vichy, który kolaborował z hitlerowskimi Niemcami.

Premier Mateusz Morawiecki kilka dni temu podczas spotkania na Uniwersytecie Nowojorskim tłumaczył rządową reformę sądów. Porównał sytuację w Polsce do tej we Francji, która rozliczała się po II wojnie światowej z rządem Vichy, znanym z otwartego kolaborowania z hitlerowskimi Niemcami.

"To haniebne"

Sędziowie podkreślają, że porównanie ich do faszystowskich kolaborantów jest "haniebne". "Na jakiej podstawie premier polskiego rządu stawia znak równości między polskimi sędziami a ludźmi odpowiedzialnymi za wywiezienie z Francji do obozów zagłady kilkudziesięciu tysięcy Żydów?" - pytają.

"Postkomunistyczni politycy"

Nowojorskie wypowiedzi premiera

Premier porównał tę sytuację do tej z Francji w okresie post-Vichy (rozliczenie francuskiego reżimu kolaborującego z nazistowskimi Niemcami - przyp. red.). Jak podkreślał Morawiecki, wówczas "Charles de Gaulle kompletnie przebudował system". - My zaczęliśmy robić to 25 lat temu. Szkoda, że nie zaczęliśmy robić tego pięć lat czy pięć minut po rozpoczęciu transformacji, ale sędziowie postkomunistyczni, postkomunistyczni kapitaliści i politycy postkomunistyczni, zdobyli ten kraj. Był to zdobyty kraj do pewnego stopnia - tłumaczył szef polskiego rządu.