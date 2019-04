Morawiecki o reformie sądownictwa. Sędziowie z Polski komentują

Premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny skomentował zmiany w polskim sądownictwie. Podczas wykładu w USA porównał reformę do rozliczenia kolaborantów po II wojnie światowej we Francji.

Premier porównał tę sytuację do tej z Francji w okresie post-Vichy (czyli francuskiego reżimu kolaborującego z nazistowskimi Niemcami - przyp. red.). Jak podkreślał Morawiecki, wówczas "Charles de Gaulle kompletnie przebudował system". - My zaczęliśmy robić to 25 lat temu. Szkoda, że nie zaczęliśmy robić tego pięć lat czy pięć minut po rozpoczęciu transformacji, ale sędziowie postkomunistyczni, postkomunistyczni kapitaliści i politycy postkomunistyczni, zdobyli ten kraj. Był to zdobyty kraj do pewnego stopnia - tłumaczył szef polskiego rządu.