Pokaz filmu o Polsce w USA. Morawiecki: "Niezwykłe przeżycie"

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w światowej premierze filmu "Poland: The Royal Tour". W Chicago (USA) podkreślił, że jest to wspaniała promocja naszego kraju i cieszy się, że mógł się aktywnie do niej przyczynić.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w pokazie filmu i w sesji Q&A w Lyric Opera of Chicago. (PAP)

"Poland: The Royal Tour" został zrealizowany przez słynnego dziennikarza Petera Greenberga wraz z Polską Fundacją Narodową. W filmie przewodnikiem po Polsce jest premier Mateusz Morawiecki. Ekipa filmowa odwiedziła m.in. Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Hel, Auschwitz, Wieliczkę, Zakopane i Malbork.

Teraz pokaz filmu został zorganizowany w amerykańskim Chicago. W czasie wydarzenia głos zabrał szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki podkreślał, że praca przy filmie była niesamowitym przeżyciem.

Wyraził nadzieję, że będzie to wspaniała promocją Polski. - Chciałem pokazać zarówno pomysłodawcom filmu, jak i wszystkim, którzy go obejrzą, jak piękna jest Polska z wielu różnych wymiarów – mówił o naszej historii, kulturze i nadwiślańskich krajobrazach Morawiecki.

Zobacz także: Śpiewali i płakali. Wzruszające nagranie z Paryża

Przypomnijmy, że "The Royal Tour" to seria filmów dokumentalnych przedstawiających historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państw na świecie. Zgodnie z formułą, przewodnikiem oprowadzającym widza jest urzędujący szef państwa lub rządu.

Od 22 kwietnia film będzie pokazywany na antenie stacji tworzących amerykańską sieć telewizyjną PBS, a także dostępny w serwisie Amazon Prime Video. Jak zapowiadają twórcy dokumentu, będzie można go obejrzeć również na pokładach samolotów PLL LOT.

Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych premier odwiedzi też Nowy Jork. Na Uniwersytecie Nowojorskim (NYU) wygłosi wykład w ramach spotkania "Europa i Stany Zjednoczone: Dialog Transatlantycki. 15 lat Polski w Unii Europejskiej".

Źródło: TVN24