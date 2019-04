Żona Frasyniuka ostro ws. strajku nauczycieli 2019: "Wychodźmy na ulice"

Strajk nauczycieli 2019 trwa dziesiąty dzień. "Jest mało dynamiczny i nieefektywny w przekazie. (...) Dlatego wychodźmy na ulice, ale odwiedźmy też strajkujące szkoły" - apeluje w sieci Magda Dobrzańska-Frasyniuk.

Strajk nauczycieli 2019 trwa w wielu szkołach. Egzaminy ósmoklasistów udało się przeprowadzić bez większych problemów, ale przed nami matury. Lider protestu Sławomir Broniarz zagrzewa do strajku, jednak akcja ewidentnie utraciła impet sprzed tygodnia.

W sieci podkreśla to Magda Dobrzańska-Frasyniuk, która informuje na Facebooku: "Mój mąż odebrał dziś rano telefon, iż strajkujące w szkole w Twardogórze nauczycielki doszły do granic wytrzymałości i zaczynają wygaszać strajk. Wsiadł w samochód i o godz. 11 był na miejscu. Dwanaście dziewczyn do tego momentu zrezygnowało. Reszta dzięki realnemu wsparciu i dobremu słowu trzyma się dalej."